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Вкусно, как в детстве: как выбрать качественные шпроты для новогоднего стола

Вкусно, как в детстве: как выбрать качественные шпроты для новогоднего стола

Еще с советских времен шпроты занимают почетное место на праздничном столе в Новый год. Народная любовь к консервам по-прежнему крепка, чем иногда пользуются недобросовестные продавцы и преподносят потребителю не всегда качественный продукт.

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