Вкусно, как в детстве: как выбрать качественные шпроты для новогоднего стола

Еще с советских времен шпроты занимают почетное место на праздничном столе в Новый год. Народная любовь к консервам по-прежнему крепка, чем иногда пользуются недобросовестные продавцы и преподносят потребителю не всегда качественный продукт.
Еще с советских времен шпроты занимают почетное место на праздничном столе в Новый год. Народная любовь к консервам по-прежнему крепка, чем иногда пользуются недобросовестные продавцы и преподносят потребителю не всегда качественный продукт.
Свежие комментарии