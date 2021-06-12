Карельские Вести

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Самые коварные женщины по знакам Зодиака

Самые коварные женщины по знакам Зодиака

В любой женщине есть своя изюминка. Благодаря определенному складу черт характера и поведения, каждая женщина является по- своему привлекательной, и в каждой можно разглядеть некие особенности, которые и заставляют мужчин обратить на себя внимание.

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