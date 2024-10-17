В Екатеринбурге аферист из СИЗО шантажирует своих жертв

Жених-аферист Егор Нуриев, из-за действий которого пострадали несколько человек, пытается уговорить жительницу Екатеринбурга Елену, заложившую ради него свою единственную квартиру, отозвать заявление и пойти на примирение.
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