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Аморим: «Давление в «Милане» такое же, как в «Манчестер Юнайтед» — люди ожидают всего за несколько месяцев»

Главный тренер «Милана» Рубен Аморим после поражения от «Бенфики» (0:2) в матче Лиги Европы отметил, что его нынешний состав красно-черных не полностью соответствует его игровой модели.

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