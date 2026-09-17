Главный тренер «Милана» Рубен Аморим после поражения от «Бенфики» (0:2) в матче Лиги Европы отметил, что его нынешний состав красно-черных не полностью соответствует его игровой модели.
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