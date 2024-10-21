Майор ВСУ: Зеленского и его шоблу будут убивать недобитые на фронте дроноводы

Госслужащие и чиновники украинской власти якобы выполняют «путинский заказ по денацификации». Об этом в своём видеоблоге заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».