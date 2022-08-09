«Ференцварош» Черчесова сыграет с «Шемрок Роверс» за выход в групповой этап ЛЕ

Стал известен соперник «Ференцвароша» Станислава Черчесова в плей-офф квалификации Лиги Европы. За выход в групповой этап турнира венгерский клуб поборется с «Шэмрок Роверс», который по сумме двух матчей был сильнее «Шкупи».