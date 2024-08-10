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Из-за атаки ВСУ в трех областях России введен режим КТО

Из-за атаки ВСУ в трех областях России введен режим КТО

Ранее обстановка в Курской области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера. Какие возможности открываются в связи с введением режима контртеррористической операции?Из-за наступления украинской армии в Курской области ночью 10 августа сразу в трех приграничных регионах был введен режим контртеррористической операции (КТО).

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