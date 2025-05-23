Недавно выпущенная компанией Anthropic модель Claude Opus 4 часто пытается шантажировать разработчиков, когда они угрожают заменить ее на новую систему искусственного интеллекта и предоставляют ей конфиденциальную информацию об инженерах, ответственных за принятие решения, говорится в опубликованном в четверг отчете о безопасности.
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