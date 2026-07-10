В США предложили смягчить экологические требования для грузовиков

Смягчить правила, регулирующие выбросы для большегрузных автомобилей и двигателей, принятые при президенте-демократе Джо Байдене в 2023 году, предложило Агентство США по охране окружающей среды, сообщает 9 июля Reuters.
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