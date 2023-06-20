Самым спортивным муниципалитетом Приморья стал Уссурийск

Свыше 450 приморцев приехали в Уссурийск на Сельские спортивные игры и финальный этап Спартакиады муниципальных образований Приморского края (12+).
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