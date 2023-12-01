В Красноярске проходят обыски в офисе СГК

В офисе СГК, который улице Бограда, 144а, проходят обыски, эту информацию NGS24.RU подтвердили в краевом управлении ФСБ, добавив что оперативно-следственные мероприятия проходят совместно со следственный управлением на транспорте.
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