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Прогноз погоды в Крыму на 28 мая

Прогноз погоды в Крыму на 28 мая 🌦 В Симферополе +23 и небольшой дождь В Севастополе +20 и небольшой дождь В Евпатории +21 и небольшой дождь В Джанкое +24 и облачно с прояснениями В Ялте +21 и облачно с прояснениями В Алуште +21 и небольшой дождь В Керчи +22 и облачно с прояснениями В Армянске +25 и небольшой дождь В Красноперекопске +24 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +21 и небольшой дождь В Феодосии +22 и облачно с прояснениями В Судаке +22 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.

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