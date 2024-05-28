Прогноз погоды в Крыму на 28 мая 🌦 В Симферополе +23 и небольшой дождь В Севастополе +20 и небольшой дождь В Евпатории +21 и небольшой дождь В Джанкое +24 и облачно с прояснениями В Ялте +21 и облачно с прояснениями В Алуште +21 и небольшой дождь В Керчи +22 и облачно с прояснениями В Армянске +25 и небольшой дождь В Красноперекопске +24 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +21 и небольшой дождь В Феодосии +22 и облачно с прояснениями В Судаке +22 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.