Нейросеть помогла найти 4 фантомных предприятия в Воронежской области

Сотрудники мониторинговой группы управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям с помощью нейросети и анализа данных информационной системы территориального планирования «Меркурий» выявили 4 фантомные площадки, которые осуществляли нелегальный ввод и оборот молочной продукции на территории нашего региона.
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