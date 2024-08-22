Нейросеть помогла найти 4 фантомных предприятия в Воронежской области

Сотрудники мониторинговой группы управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям с помощью нейросети и анализа данных информационной системы территориального планирования «Меркурий» выявили 4 фантомные площадки, которые осуществляли нелегальный ввод и оборот молочной продукции на территории нашего региона.