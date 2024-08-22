НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

1 подписчик

Нейросеть помогла найти 4 фантомных предприятия в Воронежской области

Нейросеть помогла найти 4 фантомных предприятия в Воронежской области

Сотрудники мониторинговой группы управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям с помощью нейросети и анализа данных информационной системы территориального планирования «Меркурий» выявили 4 фантомные площадки, которые осуществляли нелегальный ввод и оборот молочной продукции на территории нашего региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх