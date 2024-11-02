Больше 1000 снегоуборочных машин выйдут на трассы под Новосибирском зимой-2024/25

Заместитель министра транспорта региона Игорь Миллер со специалистами территориального управления автодорог проверил готовность снегоуборочной техники и запасы противогололедных материалов к предстоящему сезону.
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