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Водила

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Почему идеальная балансировка не гарантирует отсутствие вибраций на скорости

Почему идеальная балансировка не гарантирует отсутствие вибраций на скорости

Знакомый сценарий: нули на станке и дрожь на трассе Каждый сезон повторяется одна и та же история: после замены шин машина уезжает с шиномонтажа с чувством выполненного долга, а уже через несколько километров по трассе начинается неприятное биение руля.

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