Готовы ли вы к одиночеству и еще 8 вопросов, которые нужно задать себе перед разводом

Развод — это деконструкция всего того, что вы долго строили вместе. На него тяжело решиться, особенно учитывая давление со стороны близких и друзей: «Семья — это святое», «Разрушить проще, чем создать», «Найти человека непросто», «А что будет с детьми?» Но иногда отношения просто перестают приносить удовлетворение, мы не чувствуем себя в них счастливыми, нам душно, и хочется все изменить.