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От Утяшевой до Карпович: список побед Алексея Ягудина и скандал с беременной женой

Он покорял лед и женские сердца с одинаковой грацией. Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, красавец и любимец публики — Алексей Ягудин всегда был в центре внимания.

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