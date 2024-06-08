Музей-заповедник "Коломенское" представляет выставку о рае на земле и на небесах

В Москве, в музее-заповеднике "Коломенское", открылась новая выставка "Райский сад земли и неба". Выставка представляет собой путешествие по различным версиям райских садов, от древних времен до наших дней.
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