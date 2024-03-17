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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Кому лучше не соблюдать Великий пост и какие блюда готовить на стол

Кому лучше не соблюдать Великий пост и какие блюда готовить на стол

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. У православных христиан Великий пост в этом году начнется 18 марта. Важно понимать, что он является в первую очередь духовным испытанием, а не поводом сесть на диету, чтобы сбросить лишние килограммы, напоминает главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

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