Кому лучше не соблюдать Великий пост и какие блюда готовить на стол

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. У православных христиан Великий пост в этом году начнется 18 марта. Важно понимать, что он является в первую очередь духовным испытанием, а не поводом сесть на диету, чтобы сбросить лишние килограммы, напоминает главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.