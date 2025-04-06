Фриланс с подвохом: в Роскачестве рассказали о новых схемах мошенников

Фриланс всё чаще становится полем деятельности не только для талантливых специалистов, но и для мошенниковПока исполнители пытаются вычислить недобросовестных работодателей, заказчики сами становятся жертвами афер.
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