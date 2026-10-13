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Грибная охота на Кубани едва не обернулась трагедией: чем рискуют любители тихой охоты

Грибная охота на Кубани едва не обернулась трагедией: чем рискуют любители тихой охоты

В пригороде Геленджика две соседки собрали грибы, приготовили их и съели. Однако среди лесного урожая оказалась бледная поганка — один из самых опасных ядовитых грибов, который женщины по ошибке приняли за съедобный.

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