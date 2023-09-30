В 2024 году Рождество Христово будет отмечаться 7 января

Рождество Христово 2024: точная дата и светлые традиции православного великого праздника Рождество Христово — это один из важнейших праздников в христианстве, который отмечается в честь рождения Иисуса Христа.
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