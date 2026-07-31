Союз на десятилетия или поздний брак: как выглядят и чем занимаются избранники известных певиц

За кулисами, гастролями и записями хитов всегда остается личная жизнь. Путь к семейному счастью у известных певиц сложился по-разному: одни встретили мужа еще в студенчестве и живут вместе десятилетиями, а другие прошли через разводы и нашли своего человека только в зрелом возрасте.