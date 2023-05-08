FiNE NEWS

1 656 подписчиков

Ученые создали тест, выявляющий остеоартрит на ранних стадиях

Ученые создали тест, выявляющий остеоартрит на ранних стадиях

Стэнфордский университет разработал новое приложение для диагностики остеоартрита, заболевания, становящегося все более распространенным среди населения мира.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх