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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стратегия по «Звездным войнам» от Bit Reactor оказалась тактикой от ветеранов XCOM ...

Стратегия по «Звездным войнам» от Bit Reactor оказалась тактикой от ветеранов XCOM ...

Стратегия по «Звездным войнам» от Bit Reactor оказалась тактикой от ветеранов XCOMУже пару лет известно, что Bit Reactor под прикрытием Respawn и EA разрабатывает стратегию по «Звездным войнам», однако подробностями студия не делилась.

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