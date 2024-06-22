Стратегия по «Звездным войнам» от Bit Reactor оказалась тактикой от ветеранов XCOM ...

Стратегия по «Звездным войнам» от Bit Reactor оказалась тактикой от ветеранов XCOMУже пару лет известно, что Bit Reactor под прикрытием Respawn и EA разрабатывает стратегию по «Звездным войнам», однако подробностями студия не делилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)