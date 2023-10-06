Представлен новый трейлер зомби-режима Call of Duty: Modern Warfare 3 Компания Activision Blizzard...

Представлен новый трейлер зомби-режима Call of Duty: Modern Warfare 3Компания Activision Blizzard в рамках мероприятия, посвященного новой части серии, показала новый геймплейный трейлер зомби-режима в Call of Duty: Modern Warfare 3.
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