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К чему приведёт разрушение плотины Каховской ГЭС

К чему приведёт разрушение плотины Каховской ГЭС

На фото: вид на Каховскую гидроэлектростанцию (Фото: Валерий Стурит/ТАСС) Сергей Ищенко Судя по всему, около полудня в понедельник, 24 октября, Киев принялся воплощать в жизнь один из самых зловещих сценариев, которого многие в России опасались.

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