К чему приведёт разрушение плотины Каховской ГЭС

На фото: вид на Каховскую гидроэлектростанцию (Фото: Валерий Стурит/ТАСС) Сергей Ищенко Судя по всему, около полудня в понедельник, 24 октября, Киев принялся воплощать в жизнь один из самых зловещих сценариев, которого многие в России опасались.