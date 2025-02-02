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Квартира, дом, дача

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Что нужно знать о популярном цвете Мокко Мусс и с чем его сочетать в интерьере

Что нужно знать о популярном цвете Мокко Мусс и с чем его сочетать в интерьере

Новый год – новый цвет. На этот раз на пике популярности «Мокко мусс» - тёплый, насыщенный и весьма уютный оттенок, ассоциирующийся с чашечкой горячего шоколада или какао.

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Комментарии
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Лидия Курзаева
Цвет на любителя. Мне этот  цвет кофе  кажется скучным. Может оттого,  что в этих интерьерах мало  ярких цветовых  включений и аксессуаров?
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15 час.
Elena Dmitrieva
Мне этот цвет совсем не нравится. И само понятие -мода -в выборе интерьера ни к чему. Выбираешь те цвета, которые нравятся тебе, а не каким-то неизвестным дизайнерам. А цвет душный и какой-то застарелый. Так и хочется окно открыть и проветрить.
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13 час.
Elena Proviz
Такую тоску и жуть навели эти вяло тяжелые цвета.
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11 час.
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