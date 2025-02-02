Что нужно знать о популярном цвете Мокко Мусс и с чем его сочетать в интерьере

Цвет на любителя. Мне этот цвет кофе кажется скучным. Может оттого, что в этих интерьерах мало ярких цветовых включений и аксессуаров?

Elena Dmitrieva

Мне этот цвет совсем не нравится. И само понятие -мода -в выборе интерьера ни к чему. Выбираешь те цвета, которые нравятся тебе, а не каким-то неизвестным дизайнерам. А цвет душный и какой-то застарелый. Так и хочется окно открыть и проветрить.