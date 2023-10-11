Новая отечественная киноверсия «Мастера и Маргариты» подорожала до миллиарда рублей

Воланда в фильме сыграл немецкий актёр из «Бесславных ублюдков».Новая киноверсия бессмертного романа Булгакова «Мастер и Маргарита», премьера которой состоится 25 января 2024 года, обошлась её создателям в сумму, превысившую 1 миллиард рублей.