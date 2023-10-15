Второй самолет сообщением Владивосток — Чита совершил вынужденную посадку

Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Владивостока в Читу, совершил вынужденную посадку на аэродроме Хабаровска, в связи с этим организована доследственная проверка, сообщила на своем сайте 15 октября пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.