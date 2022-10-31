Более 130 человек погибло в Индии при обрушении подвесного моста

Более 130 человек погибло при обрушении пешеходного моста в реку Мачху в индийском штате Гуджарат. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.
Более 130 человек погибло при обрушении пешеходного моста в реку Мачху в индийском штате Гуджарат. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со случившимся президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди.
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