Что такое «хорни» и как это слово вписывается в современный молодежный сленг?

Слово «хорни» стало распространённым в разговорной речи, и многие, услышав выражения вроде «Я такой хорни сегодня» или «Она делает меня хорни», задаются вопросом: что же это значит? Давайте разберёмся в значении термина, его происхождении и контексте использования.