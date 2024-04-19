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Издание «Фонтанка» сообщило об обысках в квартире журналистки Клочковой

Издание «Фонтанка» сообщило об обысках в квартире журналистки Клочковой

Интернет-газета «Фонтанка» сообщила об обысках в квартире своего автора Ксении Клочковой. Предположительно, следственные действия прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении её бывшего коллеги Андрея Захарова*, признанного иноагентом.

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