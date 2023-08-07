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Мария Вадеева выходит замуж за тренера УГМК-Юниор Никиту Клюндикова

Мария Вадеева выходит замуж за тренера УГМК-Юниор Никиту Клюндикова

Российская центровая Мария Вадеева выходит замуж. 15 августа Вадеева вступит в брак с экс-игроком молодежного проекта ЦСКА, тренером УГМК-Юниор Никитой Клюндиковым.

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