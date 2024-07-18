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Письмо Трампу из Крыма...

Письмо Трампу из Крыма...

Дональд, обращаюсь к вам, как к будущему президенту США. Посмотрите на фотографию моей внучки. Что сделал вам этот ребёнок, за что вы хотите исковеркать ему жизнь или даже убить? За что? Какое отношение вы имеете к Украине и России, которые находятся на другом конце Земли? Я очень боюсь, что, став президентом, вы, как Дон Кихот, кинетесь помогать бедной овечке, Украине, абсолютно не разобравшись в ситуации и, как обычно, как этот рыцарь печального образа – навредите спасаемой и можете стать посмешищем для всего мира на целые века.

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