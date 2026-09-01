Дрозденко: горение в порту Усть-Луги, возникшее из-за атаки БПЛА, ликвидировано

Специалистами ликвидированы последствия атаки в порту Усть-Луги в Ленинградской области. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в «Максе».
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