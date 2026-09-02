«Динамо» не жалеет, что не продало Тюкавина «Зениту» за 30 миллионов евро

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, есть ли у клуба сожаления по поводу не продажи нападающего Константина Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов евро.
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