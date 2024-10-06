Почему в исламе строго запрещено употребление алкоголя

В исламе запрещено употребление любых алкогольных напитков и даже блюд, в которых они содержатся. Для таких продуктов существует особое название «хамр», а грех, связанный с нарушением этого запрета, называют «хамар».
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