Венедиктов обратится в полицию после подброшенной к его двери головы свиньи

Под дверь квартиры журналисту подбросили свиную голову.фото: t.me/aavst2022--> Экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов получил угрозы от неизвестных: к двери его квартиры подбросили свиную голову с париком из светлых курчавых волос.