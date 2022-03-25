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Венедиктов обратится в полицию после подброшенной к его двери головы свиньи

Венедиктов обратится в полицию после подброшенной к его двери головы свиньи

Под дверь квартиры журналисту подбросили свиную голову.фото: t.me/aavst2022--> Экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов получил угрозы от неизвестных: к двери его квартиры подбросили свиную голову с париком из светлых курчавых волос.

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