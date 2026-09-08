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Politico: из-за жары производство вина во Франции может побить антирекорд

Politico: из-за жары производство вина во Франции может побить антирекорд

Производство вина во Франции в 2026 году, как ожидается, упадёт ниже 3,4 млрд литров из-за жары и засухи, которые нанесли ущерб виноградникам по всей стране.

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