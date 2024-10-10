На «Острове мечты» появится открытый парк с аттракционами. Каким он будет

Площадь открытого парка составит 200 тыс. кв. м. Она включает более 20 аттракционов, городской променад, состоящий из интерактивного зеленого лабиринта, детскую площадку и набережную с выходом к реке В тематическом парке развлечения «Остров Мечты» в московском районе Нагатино появится открытая часть с аттракционами.
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