На «Острове мечты» появится открытый парк с аттракционами. Каким он будет

Площадь открытого парка составит 200 тыс. кв. м. Она включает более 20 аттракционов, городской променад, состоящий из интерактивного зеленого лабиринта, детскую площадку и набережную с выходом к реке В тематическом парке развлечения «Остров Мечты» в московском районе Нагатино появится открытая часть с аттракционами.