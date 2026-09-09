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Журнал «Профиль»

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Завершение конфликта с Ираном и снижение внутренних цен на бензин произойдут после промежуточных выборов в США, пообещал Трамп

Завершение конфликта с Ираном и снижение внутренних цен на бензин произойдут после промежуточных выборов в США, пообещал Трамп

По словам американского лидера, США на текущем этапе не стремятся к переговорам с Ираном и заключению договоренности о прекращении боевых действий.

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