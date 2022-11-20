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Туктамышева, Петросян, Муравьева, Семененко, Игнатов, Мишина и Галлямов выступят на этапе Гран-при России в Перми

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала предварительный состав участников шестого этапа Гран-при России в Перми.

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