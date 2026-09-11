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МИР ВОКРУГ МЕНЯ

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24 и 25 октября встречаемся на «Лайф Фест» в МЕГА Белая Дача

24 и 25 октября встречаемся на «Лайф Фест» в МЕГА Белая Дача

Два дня развлечений и открытий для всей семьи. На площадке вас ждут интерактивные пространства, детская зона с играми и мастер-классами, активности для взрослых и знакомство с новыми брендами.

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