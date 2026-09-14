Роскачество выявило продажу фальшивых билетов Канье Уэста

Роскачество предупреждает о рисках покупки билетов с рук: подделки, невозможность возврата при отмене концерта и действия мошенников с фальшивыми билетами на Канье Уэста в России с 17 августа.
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