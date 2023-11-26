Шойгу заявил, что единая система ПВО стран ОДКБ фактически создана

РИА Новости Единая система противовоздушной обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически создана, с каждым государством уже есть соответствующие двусторонние соглашения, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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