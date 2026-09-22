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Нижегородская правда

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16-летнего подростка задержали по подозрению в краже питбайка у нижегородца

16-летнего подростка задержали по подозрению в краже питбайка у нижегородца

В Нижнем Новгороде полиция нашла пропавший питбайк и его похитителя. Им оказался 16-летний нижегородец.

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