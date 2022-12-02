Царьград

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Житель Волгодонска убил ухажёра своей пожилой матери

Житель Волгодонска убил ухажёра своей пожилой матери

Мужчины поссорились и молодой человек схватил со стола кухонный нож.31-летний житель города Волгодонск Ростовской области в ближайшее время отправится на скамью подсудимых за убийство своего отчима, сообщают в пресс-службе СКР по донскому региону.

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