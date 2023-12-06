Является ли индекс массы тела показателем здоровья?

Может ли человек, которого покойный математик считает стройным, страдать от недугов, связанных с ожирением? Это какой такой покойник взялся оценивать мою фигуру? Будем знакомы — Кетле Ламбер-Адольф-Жак, уроженец Гента, автор методики вычисления индекса массы тела.