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Является ли индекс массы тела показателем здоровья?

Является ли индекс массы тела показателем здоровья?

Может ли человек, которого покойный математик считает стройным, страдать от недугов, связанных с ожирением? Это какой такой покойник взялся оценивать мою фигуру? Будем знакомы — Кетле Ламбер-Адольф-Жак, уроженец Гента, автор методики вычисления индекса массы тела.

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