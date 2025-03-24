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Пожарным удалось локализовать часть возгораний в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, МЧС смогло локализовать пожар на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного поблизости от охваченного огнем торгового центра (ТЦ).