Пожарным удалось локализовать часть возгораний в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, МЧС смогло локализовать пожар на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного поблизости от охваченного огнем торгового центра (ТЦ).
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